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Официальный курс долл. США снизился на 30 коп., евро — на 28 коп.
5 декабрь 2017 (14:48)
УрБК, Москва, 05.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 30 коп., до 58,69 руб., евро — на 28 коп., до 69,63 руб.
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