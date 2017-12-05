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Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре составила 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Инфляция в Свердловской области в ноябре 2017 года составила 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 1,7%, непродовольственные — на 3,1%, алкоголь — на 5,3%, услуги — на 2,1%.



По сравнению с октябрем 2017 года инфляция на Среднем Урале составила 0,2%.

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