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Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре составила 2,3%

5 декабрь 2017 (14:29)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Инфляция в Свердловской области в ноябре 2017 года составила 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 1,7%, непродовольственные — на 3,1%, алкоголь — на 5,3%, услуги — на 2,1%.

По сравнению с октябрем 2017 года инфляция на Среднем Урале составила 0,2%.

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