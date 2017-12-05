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Абоненты «Билайна» в центре Екатеринбурга остались без интернет-связи
5 декабрь 2017 (13:29)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. В центре Екатеринбурга в офисном здании на ул. 8 Марта с 11.20 отсутствует интернет-связь оператора «Билайн».
«Интернет пропал во всем офиснике, организации, расположенные в здании, не могут нормально работать, экстренно ищут резервные каналы, подключаются с телефонов или расходятся по домам. При этом в управляющей компании сообщили, что проблемы возникли у оператора», — пояснили в одной из компаний-арендаторов.
В компании «Билайн» сообщили, что проблема на узле связи, и туда уже выехала ремонтная бригада. Тем не менее когда будет восстановлена связь, представитель оператора не уточнил.
«Интернет пропал во всем офиснике, организации, расположенные в здании, не могут нормально работать, экстренно ищут резервные каналы, подключаются с телефонов или расходятся по домам. При этом в управляющей компании сообщили, что проблемы возникли у оператора», — пояснили в одной из компаний-арендаторов.
В компании «Билайн» сообщили, что проблема на узле связи, и туда уже выехала ремонтная бригада. Тем не менее когда будет восстановлена связь, представитель оператора не уточнил.
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