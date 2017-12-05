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Туристический маршрут по центру Екатеринбурга к ЧМ-2018 составят с учетом неблагоустроенных участков

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Власти Екатеринбурга составит навигацию для туристов, которые приедут на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, с учетом неблагоустроенных участков в центре города. Об этом депутатам Екатеринбургской городской думы рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий горадминистрации Анна Байчибаева.



По ее словам, из-за ЧМ-2018 власти города не смогут облагородить ряд участков, прилегающих к Центральному стадиону. Кроме того, нерешенным остается вопрос с пешеходной зоной в районе улиц Малышева — Красноармейская.



В этой связи, по словам А. Байчибаевой, навигация для туристов будет прокладывать маршрут в обход опасных или неблагоустроенных участков.

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