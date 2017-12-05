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В Екатеринбурге вынесен приговор главе районного отдела судебных приставов за взятку в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор начальнику Октябрьского районного отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области Ирине Грищенко, которая обвинялась в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Как установлено судом, к И. Грищенко обратилась жительница Екатеринбурга с просьбой прекратить производство о взыскании с нее более 20 млн руб.



«С целью прекращения исполнительного производства женщина предложила взятку в размере 1 млн рублей начальнику отдела — старшему судебному приставу Октябрьского района Екатеринбурга, после чего обратилась в Управление ФСБ России по Свердловской области с заявлением», — говорится в сообщении.



Начальник районного отдела между тем поручила судебному приставу согласовать сумму взятки и затем передать ей деньги. В начале октября 2016 года екатеринбурженка передала подчиненному Ирины Грищенко 1 млн руб. Пристав принес деньги своему начальнику 10 октября 2016 года. Передача денег прошла в Чкаловском районе, где И. Грищенко задержали вместе с подчиненным.



Суд признал подсудимую виновной по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное в крупном размере».



Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Ирине Грищенко наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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