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Свердловское Заксобрание приняло проект бюджета региона на 2018 год

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Заксобрание Свердловской области приняло проект сбалансированного бюджета региона на 2018 год и плановые 2019-2010 годы во втором и третьем чтениях.



После внесения изменений доходы с учетом средств федерального бюджета увеличены по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта еще на 3,9 млрд руб., расходы — на 4,1 млрд, дефицит бюджета составит 11,5 млрд руб.



Как следует из документа, общая сумма доходов областного бюджета на 2018 год запланирована на уровне 213,7 млрд руб., расходов — 225,3 млрд рублей.



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