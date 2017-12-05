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Правительство РФ разрешило Казначейству покупать валюту напрямую на рынке
5 декабрь 2017 (11:58)
УрБК, Москва, 05.12.2017. Правительство РФ предоставило Федеральному казначейству право осуществлять куплю-продажу иностранной валюты напрямую на организованных торгах, а не только в Банке России, при управлении временно свободными средствами на едином счете федерального бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
В документе указано, что Федеральное казначейство как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение операций по управлению остатками средств на едином счете, размещает их в различные финансовые инструменты. Диверсификация используемых финансовых инструментов будет способствовать повышению ликвидности единого счета федерального бюджета и эффективности управления временно свободными средствами на нем.
«Размещение на финансовом рынке временно свободных средств единого счета федерального бюджета посредством заключения сделок, имеющих различную правовую форму, сроки и обеспечение, с одной стороны, направлено на увеличение доходов федерального бюджета за счет предоставления средств на востребованных рынком условиях, с другой стороны, на минимизацию рисков недополучения доходов федеральным бюджетом в связи с ограниченным кругом используемых финансовых инструментов, каждый из которых зависит от конъюнктуры финансового рынка», — говорится в справке к документу.
Подписанным постановлением утверждены правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах.
«В соответствии с указанными правилами впервые Федеральному казначейству предоставляется право осуществления купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах (наряду с куплей-продажей иностранной валюты в Банке России), а также заключения на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта», — поясняется в справке.
Заключение сделок с иностранной валютой будет осуществляться казначейством через биржу, привлекаемую им в предусмотренном законодательством РФ порядке. При этом сделки с иностранной валютой Казначейство будет заключать в координации с параметрами денежно-кредитной политики, реализуемой Банком России. Информацию об объеме средств, использованных для сделок с иностранной валютой, и о результатах заключения таких сделок казначейство будет размещать на своем сайте.
В документе указано, что Федеральное казначейство как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение операций по управлению остатками средств на едином счете, размещает их в различные финансовые инструменты. Диверсификация используемых финансовых инструментов будет способствовать повышению ликвидности единого счета федерального бюджета и эффективности управления временно свободными средствами на нем.
«Размещение на финансовом рынке временно свободных средств единого счета федерального бюджета посредством заключения сделок, имеющих различную правовую форму, сроки и обеспечение, с одной стороны, направлено на увеличение доходов федерального бюджета за счет предоставления средств на востребованных рынком условиях, с другой стороны, на минимизацию рисков недополучения доходов федеральным бюджетом в связи с ограниченным кругом используемых финансовых инструментов, каждый из которых зависит от конъюнктуры финансового рынка», — говорится в справке к документу.
Подписанным постановлением утверждены правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах.
«В соответствии с указанными правилами впервые Федеральному казначейству предоставляется право осуществления купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах (наряду с куплей-продажей иностранной валюты в Банке России), а также заключения на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта», — поясняется в справке.
Заключение сделок с иностранной валютой будет осуществляться казначейством через биржу, привлекаемую им в предусмотренном законодательством РФ порядке. При этом сделки с иностранной валютой Казначейство будет заключать в координации с параметрами денежно-кредитной политики, реализуемой Банком России. Информацию об объеме средств, использованных для сделок с иностранной валютой, и о результатах заключения таких сделок казначейство будет размещать на своем сайте.
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