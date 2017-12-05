Новости дня

Правительство Свердловской области и Банк России заключили договор о повышении финансовой грамотности граждан

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Правительство Свердловской области и Банк России заключили соглашение о совместной работе по повышению финансовой грамотности жителей региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Документ подписали первый вице-губернатор региона Алексей Орлов и начальник Уральского главного управления Центрального банка РФ Ирина Петрова.



В рамках соглашения, подписанного на 5 лет, намечены мероприятия в области финансового просвещения, в том числе для предпринимателей, волонтеров и общественных организаций, проведение информационных кампаний на актуальные финансовые темы, содействие проведению мероприятий по выявлению одаренных и талантливых детей и молодежи. В том числе планируются проведение олимпиад и тематических соревнований, поддержка инициатив, направленных на создание и развитие образовательных проектов в области финансовой грамотности.



«В 2017 году постановлением правительства Российской Федерации была утверждена стратегия развития финансовой грамотности, заключено соглашение между министерством образования РФ и Центральным банком. Соглашением мы транслируем формат взаимодействия на нашем региональном уровне. Сегодня определено 16 пилотных школ, где уже ведется активная работа по повышению финансовой грамотности. Подписанное нами соглашение позволяет систематизировать эту работу», — сказал А. Орлов.



По его словам, особенно важно, что соглашение предполагает проведение обучающих семинаров, лекций, а также совместных мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: