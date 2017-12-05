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В Екатеринбурге дорожные службы ограничат парковку на 179 улицах

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Дорожные службы Екатеринбурга в период с 1 декабря 2017 года по 15 апреля 2018 года временно ограничат остановку и стоянку транспортных средств вдоль 179 участков улиц. Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.



Указанные меры вводят с целью обеспечения своевременной и беспрепятственной очистки улиц и дорог города от снега. Ограничения будут осуществляться путем установки соответствующих дорожных знаков.



В случае, если требования не будут выполнены, и машины будут мешать спецтехнике проводить уборку, дорожные службы намерены вывозить автомобили на штрафстоянки с помощью эвакуаторов при участии сотрудников ГИБДД.

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