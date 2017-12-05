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Свердловский Роспотребнадзор намерен принимать меры против незаконного использования символики FIFA

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области информирует потребителей и организации, осуществляющие оборот товаров, о недопустимости реализации продукции с незаконным использованием символики FIFA. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В связи с проведением на территории РФ Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата по футболу FIFA 2018 положениями правительственной гарантии № 6 от 14.04.2010 «Защита и реализация имущественных прав» и нормами федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ предусмотрены дополнительные требования, направленные на защиту имущественных прав FIFA (в том числе принадлежащих FIFA прав в отношении объектов интеллектуальной собственности), связанных с осуществлением указанных мероприятий», — пояснили в пресс-службе.



Информация о товарных знаках FIFA размещена в Государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей, а также на сайте официального представителя Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).



Ведомство предлагает лицам, столкнувшимся с фактами реализации продукции с незаконным использованием символики FIFA, обращаться в Управление Роспотребнадзора с соответствующим заявлением. В нем необходимо указать наименование и адрес хозяйствующего субъекта, реализующего указанную продукцию.



«В случае выявления в обороте продукции с незаконным использованием символики FIFA Управлением Роспотребнадзора будут приняты меры в установленном законом порядке», — отмечают в пресс-службе.

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