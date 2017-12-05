Дайджест
США инвестируют 100 млн долларов в генетическую технологию
5 декабрь 2017 (10:01)
Военные США инвестировали 100 млн долл.в генетическую технологию, позволяющую уничтожать распространяющих малярию комаров. Эксперты Организации Объединенных Наций опасаются применения данной технологии в качестве оружия. Об этом сообщает The Guardian.
Новая технология, как ожидается, будет способна уничтожать не только насекомых, но и млекопитающих, в частности грызунов. Финансирование проекта осуществляется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.
Опрошенные изданием эксперты, включающие представителей ООН, опасаются, что гражданские исследователи, которые зависят от военных, могут переориентировать свои проекты в соответствии с узкими целями грантодателей.
Ранее американские военные запланировали использовать генетически модифицированные организмы «в качестве разведки следующего поколения». С этой целью Пентагон запускает программу создания растений-датчиков, специфическим образом реагирующих на изменение окружающих условий.
Новая технология, как ожидается, будет способна уничтожать не только насекомых, но и млекопитающих, в частности грызунов. Финансирование проекта осуществляется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.
Опрошенные изданием эксперты, включающие представителей ООН, опасаются, что гражданские исследователи, которые зависят от военных, могут переориентировать свои проекты в соответствии с узкими целями грантодателей.
Ранее американские военные запланировали использовать генетически модифицированные организмы «в качестве разведки следующего поколения». С этой целью Пентагон запускает программу создания растений-датчиков, специфическим образом реагирующих на изменение окружающих условий.
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