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США инвестируют 100 млн долларов в генетическую технологию

Военные США инвестировали 100 млн долл.в генетическую технологию, позволяющую уничтожать распространяющих малярию комаров. Эксперты Организации Объединенных Наций опасаются применения данной технологии в качестве оружия. Об этом сообщает The Guardian.



Новая технология, как ожидается, будет способна уничтожать не только насекомых, но и млекопитающих, в частности грызунов. Финансирование проекта осуществляется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.



Опрошенные изданием эксперты, включающие представителей ООН, опасаются, что гражданские исследователи, которые зависят от военных, могут переориентировать свои проекты в соответствии с узкими целями грантодателей.



Ранее американские военные запланировали использовать генетически модифицированные организмы «в качестве разведки следующего поколения». С этой целью Пентагон запускает программу создания растений-датчиков, специфическим образом реагирующих на изменение окружающих условий.

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