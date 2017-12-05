Дайджест

Собчак намерена создать политическую партию

Телеведущая Ксения Собчак намерена создать политическую партию после выборов 2018 года. Об этом она рассказала телеканалу «Дождь».



«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движение, которого так долго не было в России», — пояснила она.



Она добавила, что могла бы сделать свою политическую программу отправной точкой большого политического блока при поддержке единомышленников, которую надеется получить на выборах.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: