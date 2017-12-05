Дайджест
Эстонию назвали самой пьющей страной в Евросоюзе
5 декабрь 2017 (10:00)
Больше всего денег на алкоголь в 2016 году потратили жители Эстонии — примерно 5,6% своих расходов. За ними следуют латвийцы и литовцы с показателями 4,8 и 4,2%. Такие данные приводятся на сайте Eurostat.
Четвертое место разделили Польша и Чехия (3,6%), пятое — Венгрия и Финляндия (2,9). На последней строчке расположилась Испания (0,8).
Всего европейцы, по данным специалистов, выделили на спиртные напитки в прошлом году 1,6% своих расходов — это почти 130 млрд евро, то есть 0,9% ВВП Евросоюза и более 250 евро на одного жителя ЕС. Отмечается, что эти цифры не включают покупки алкоголя, совершенные в ресторанах и отелях.
Четвертое место разделили Польша и Чехия (3,6%), пятое — Венгрия и Финляндия (2,9). На последней строчке расположилась Испания (0,8).
Всего европейцы, по данным специалистов, выделили на спиртные напитки в прошлом году 1,6% своих расходов — это почти 130 млрд евро, то есть 0,9% ВВП Евросоюза и более 250 евро на одного жителя ЕС. Отмечается, что эти цифры не включают покупки алкоголя, совершенные в ресторанах и отелях.
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