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Сбербанк ошибочно списал деньги с карт клиентов из-за сбоя в работе системы

УрБК, Москва, 05.12.2017. Пользователям карт Сбербанка России 4 декабря 2017 года ошибочно списали деньги со счета из-за сбоя в системе, сообщает «Интерфакс».



«По некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Информируем вас, что восстановление баланса будет выполнено в течение пяти рабочих дней», — пояснили в финансовой организации.



Устранить неполадки в работе системы Сбербанку удалось только к вечеру.



В тот же день проблемы при использовании карт возникли и у клиентов ВТБ 24 при использовании терминалов других банков. При проведении операции им блокировали сумму, которую они хотели снять со счета.



Ранее 30 ноября 2017 года Сбербанк России предупреждал о сбоях при оплате банковской картой или переводе денежных средств.

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