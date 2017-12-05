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К созданию компенсационного фонда авиаперевозчиков могут привлечь страховщиков
5 декабрь 2017 (09:43)
УрБК, Москва, 05.12.2017. Минтранс России предложил привлечь средства страховщиков к формированию фонда на случай банкротства авиакомпаний. Соответствующая инициатива размещена на сайте министерства.
В ведомстве отметили, что предложенная схема является лишь одним из вариантов создания фонда. Вместе с тем иных предложений в своем сообщении ведомство не приводит.
Идея создания специального фонда на случай банкротства авиаперевозчиков появилась в Минтрансе России после краха авиакомпании «ВИМ-Авиа». Окончательное решение о системе формирования фонда должно принять правительство РФ.
В ведомстве отметили, что предложенная схема является лишь одним из вариантов создания фонда. Вместе с тем иных предложений в своем сообщении ведомство не приводит.
Идея создания специального фонда на случай банкротства авиаперевозчиков появилась в Минтрансе России после краха авиакомпании «ВИМ-Авиа». Окончательное решение о системе формирования фонда должно принять правительство РФ.
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