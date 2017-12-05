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В Свердловской области за дачу взяток сотрудникам ГИБДД с начала года задержаны 47 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. За 11 месяцев 2017 года на территории Свердловской области сотрудники полиции задержали 47 граждан, предлагавших или дававших сотрудникам ГИБДД взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.



Речь идет о незаконном вознаграждении за несоставление административных материалов, непринятии мер по доставлению в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений и неправомерную выдачу водительских удостоверений.



По результатам рассмотрения материалов следственные органы по итогам 11 месяцев 2017 года возбудили 30 уголовных дел. Вынесено девять приговоров. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности в виде штрафов, размер которых составлял от 7 тыс. до 200 тыс. руб. В одном случае наказанием являлись исправительные работы сроком на 3 месяца, в другом гражданин был лишен свободы на 2 года и 3 месяца, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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