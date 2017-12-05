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В Свердловской области за дачу взяток сотрудникам ГИБДД с начала года задержаны 47 человек
5 декабрь 2017 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. За 11 месяцев 2017 года на территории Свердловской области сотрудники полиции задержали 47 граждан, предлагавших или дававших сотрудникам ГИБДД взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
Речь идет о незаконном вознаграждении за несоставление административных материалов, непринятии мер по доставлению в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений и неправомерную выдачу водительских удостоверений.
По результатам рассмотрения материалов следственные органы по итогам 11 месяцев 2017 года возбудили 30 уголовных дел. Вынесено девять приговоров. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности в виде штрафов, размер которых составлял от 7 тыс. до 200 тыс. руб. В одном случае наказанием являлись исправительные работы сроком на 3 месяца, в другом гражданин был лишен свободы на 2 года и 3 месяца, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Речь идет о незаконном вознаграждении за несоставление административных материалов, непринятии мер по доставлению в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений и неправомерную выдачу водительских удостоверений.
По результатам рассмотрения материалов следственные органы по итогам 11 месяцев 2017 года возбудили 30 уголовных дел. Вынесено девять приговоров. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности в виде штрафов, размер которых составлял от 7 тыс. до 200 тыс. руб. В одном случае наказанием являлись исправительные работы сроком на 3 месяца, в другом гражданин был лишен свободы на 2 года и 3 месяца, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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