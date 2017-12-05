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Предъявлено обвинение по делу крушения кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Следствие определило трех обвиняемых по уголовному делу о крушении кровли строения на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



«Троим лицам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности четырем лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и частью 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.



По данным следствия, днем 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося погибли четыре работника предприятия, еще 16 человек получили повреждения различной степени тяжести. В частности, троим из них причинен тяжкий вред здоровью.



В ходе расследования установлено, что в период с июля 2010 по июнь 2016 года заместитель главного инженера по эксплуатации основных фондов ПАО «МЗиК» не принял меры к систематическому обследованию технического состояния строительных конструкций корпуса и проведению ремонтно-строительных работ по усилению конструкции корпуса. Тем самым он допустил эксплуатацию аварийного здания и посещение его людьми.



Также в период с июня по начало ноября 2016 года два руководителя и фактический собственник двух частных организаций, осуществляющих ремонтные работы на этом корпусе, организовали проведение ремонтно-строительных работ с нарушениями технологии производства, что привело к увеличению нагрузки на строительные конструкции корпуса.



Кроме того, по версии следствия, инженер по техническому надзору ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности по контролю за состоянием обрушившегося здания и приемке выполненных на нем ремонтных работ.

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