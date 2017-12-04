Новости дня

С 11 декабря американское консульство в Екатеринбурге возобновит выдачу виз россиянам

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. С 11 декабря 2017 года американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на посла США в России Джона Хантсмана.



Напомним, с 23 августа дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября. Прекращение оформления виз в регионах Госдеп объяснял нехваткой персонала.



Осложнения с выдачей американских виз начались после дипломатического конфликта между Россией и США. 28 июля российские власти потребовали сократить число дипломатов из США до 455 человек. В ответ Госдеп приостановил оформление документов в России, а также потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: