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С 11 декабря американское консульство в Екатеринбурге возобновит выдачу виз россиянам
4 декабрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. С 11 декабря 2017 года американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на посла США в России Джона Хантсмана.
Напомним, с 23 августа дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября. Прекращение оформления виз в регионах Госдеп объяснял нехваткой персонала.
Осложнения с выдачей американских виз начались после дипломатического конфликта между Россией и США. 28 июля российские власти потребовали сократить число дипломатов из США до 455 человек. В ответ Госдеп приостановил оформление документов в России, а также потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Напомним, с 23 августа дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября. Прекращение оформления виз в регионах Госдеп объяснял нехваткой персонала.
Осложнения с выдачей американских виз начались после дипломатического конфликта между Россией и США. 28 июля российские власти потребовали сократить число дипломатов из США до 455 человек. В ответ Госдеп приостановил оформление документов в России, а также потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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