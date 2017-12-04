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Свердловское правительство обязало «Сима-Ленд» и БЦ «Маршал» платить налоги по кадастровой стоимости

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. БЦ «Маршал», «Сима-Ленд» и еще 13 объектов недвижимости перейдут со следующего года на использование кадастровой стоимости при уплате имущественных налогов. Соответствующее распоряжение приняло правительство Свердловской области.



Напомним, перечень объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости, разрабатывает министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). На данный момент перечень включает 327 зданий на территории региона. После согласования правительства список направляют в ФНС.



По прогнозам регионального министерства финансов, сумма налогов, которую уплатят владельцы недвижимости, сократится более чем на четверть.



«По оценке министерства финансов Свердловской области, в 2018 году от собственников юридических лиц, владеющих зданиями (сооружениями), включенными в перечень на 2018 год, поступит порядка 879 млн руб. налога на имущество организаций, что на 246 млн руб. меньше ожидаемых от них перечислений по данному налогу в 2017 году», — указано в результатах оценки регулирующего воздействия от утверждения перечня.

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