Новости дня

Бортпроводница «Уральских авиалиний» вошла в топ-3 самых красивых стюардесс

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Москве 1 декабря 2017 года прошел международный конкурс Topstewardess 2017, в финале которого бортпроводница «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова получила корону в номинации топ-3 самых красивых стюардесс. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Пройдя серьезный отбор среди почти тысячи конкурсанток и два месяца подготовки, в финале Е. Столярова выступала наравне с еще 18 конкурсантками. Она успешно справилась со всеми испытаниями и рассказала о своей истории, тесно связанной с историей «Уральских авиалиний».



«Я горжусь тем, что мне довелось представлять родную авиакомпанию на международном конкурсе и завоевать корону. В финале я рассказала, как повлияла на меня работа бортпроводником, как выросла я, благодаря ей. Я проделала большую работу над собой и считаю, что добилась хорошего результата. Посвящаю победу авиакомпании и своей маленькой дочери», — поделилась впечатлениями о конкурсе Е. Столярова.



История конкурса Topstewardess насчитывает три года. Он стартовал в 2014 году, быстро набрал обороты и приобрел весомый статус в сфере гражданской и бизнес-авиации. Ежегодно событие собирает более 1 тыс. претенденток на участие. В 2017 году в конкурсе участвовали также конкурсантки из зарубежных авиакомпаний.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: