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Бортпроводница «Уральских авиалиний» вошла в топ-3 самых красивых стюардесс
4 декабрь 2017 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Москве 1 декабря 2017 года прошел международный конкурс Topstewardess 2017, в финале которого бортпроводница «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова получила корону в номинации топ-3 самых красивых стюардесс. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Пройдя серьезный отбор среди почти тысячи конкурсанток и два месяца подготовки, в финале Е. Столярова выступала наравне с еще 18 конкурсантками. Она успешно справилась со всеми испытаниями и рассказала о своей истории, тесно связанной с историей «Уральских авиалиний».
«Я горжусь тем, что мне довелось представлять родную авиакомпанию на международном конкурсе и завоевать корону. В финале я рассказала, как повлияла на меня работа бортпроводником, как выросла я, благодаря ей. Я проделала большую работу над собой и считаю, что добилась хорошего результата. Посвящаю победу авиакомпании и своей маленькой дочери», — поделилась впечатлениями о конкурсе Е. Столярова.
История конкурса Topstewardess насчитывает три года. Он стартовал в 2014 году, быстро набрал обороты и приобрел весомый статус в сфере гражданской и бизнес-авиации. Ежегодно событие собирает более 1 тыс. претенденток на участие. В 2017 году в конкурсе участвовали также конкурсантки из зарубежных авиакомпаний.
Пройдя серьезный отбор среди почти тысячи конкурсанток и два месяца подготовки, в финале Е. Столярова выступала наравне с еще 18 конкурсантками. Она успешно справилась со всеми испытаниями и рассказала о своей истории, тесно связанной с историей «Уральских авиалиний».
«Я горжусь тем, что мне довелось представлять родную авиакомпанию на международном конкурсе и завоевать корону. В финале я рассказала, как повлияла на меня работа бортпроводником, как выросла я, благодаря ей. Я проделала большую работу над собой и считаю, что добилась хорошего результата. Посвящаю победу авиакомпании и своей маленькой дочери», — поделилась впечатлениями о конкурсе Е. Столярова.
История конкурса Topstewardess насчитывает три года. Он стартовал в 2014 году, быстро набрал обороты и приобрел весомый статус в сфере гражданской и бизнес-авиации. Ежегодно событие собирает более 1 тыс. претенденток на участие. В 2017 году в конкурсе участвовали также конкурсантки из зарубежных авиакомпаний.
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