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В Свердловской области осуждены юрист и бизнесмен за незаконные валютные операции на 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Свердловской области вынесен приговор адвокату и директору частной компании, которые были признаны виновными в незаконном переводе денег на банковский счет нерезидента по подложным документам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



Как установлено судом, в течение 2013 года юрист и бизнесмен совместно проводили банковские операции по переводу денег со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета банков в Латвии и Гонконге.



«Всего соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процента от суммы каждой проведенной операции», — говорится в сообщении.



По факту никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР. Фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз).



Подсудимые были признаны виновными по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ» и частям 1 и 2 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



Приговором суда юристу назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Директору частной фирмы — в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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