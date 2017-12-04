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ФАС России отложила рассмотрение дела в отношении МТС о снижении цен в национальном роуминге
4 декабрь 2017 (17:25)
УрБК, Москва, 04.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела в отношении МТС по вопросу снижения цен в национальном роуминге до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, дата нового заседания пока неизвестна.
Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.
Антимонопольные дела в отношении «Вымпелкома», МТС, «МегаФона» и «Т2 Мобайл» ФАС России возбудила в августе.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, дата нового заседания пока неизвестна.
Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.
Антимонопольные дела в отношении «Вымпелкома», МТС, «МегаФона» и «Т2 Мобайл» ФАС России возбудила в августе.
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