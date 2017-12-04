Скудная корзина на экспорт

Свердловские предприятия малого и среднего бизнеса продолжают активно зазывать в агропромышленный комплекс региона. В этот раз ударными цифрами экспорта продукции. По данным МинАПК и продовольствия Свердловской области, за девять месяцев регион нарастил поставки продукции за рубеж на 33,4%. Однако при детальном разборе выясняется, что в половине случаев и речи не идет о сельском хозяйстве. Да и конкурентоспособность российской сельхозпродукции носит скорее выборочный характер для зарубежных партнеров.Как следует из данных МинАПК и продовольствия региона, ключевыми экспортными товарами свердловских производителей стали куриные яйца, кондитерские изделия, жиры и мед. Основными покупателями уральских продуктов являются страны СНГ, а также Монголия и Китай.«В условиях роста спроса на уральские продукты за рубежом, а также наличия эффективных инструментов господдержки экспортеров правительство Свердловской области считает возможным реализацию в регионе федерального тренда на увеличение объема экспорта продукции АПК к 2020 году на 27%. Речь идет о вовлечении в экспортную деятельность также предприятий малого и среднего бизнеса», — отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области.Лидерами поставок продукции за рубеж по итогам девяти месяцев 2017 года стали Уральский племцентр, екатеринбургское предприятие ОАО «Жировой комбинат» (ЕЖК), птицеводческий репродуктор «Свердловский», кондитерская фабрика «Конфи».В министерстве, в свою очередь, для УрБК уточнили, что в цифровом выражении объем экспорта продовольствия с января по сентябрь 2017 года составил 58,1 млн долл США. Однако в общей структуре всего экспорта из Свердловской области доля этой продукции за указанный период составила всего 1,23%.Если посмотреть на основные каналы сбыта продукции, то в ней также ничего сверхъестественного нет. Так, еще в начале 2017 года генеральный директор Группы Компаний «Русагро» (в которую входит ЕЖК) Максим Басов признавался, что искать партнеров за рубежом компанию вынудила ожесточенная конкуренция на внутреннем рынке.«Средняя Азия у нас сегодня главный рынок по маргаринам. Мы продаем туда больше, чем в Екатеринбург. В этом регионе нет сливочного масла, и потребление маргарина там выше», — сказал М. Басов.Следующий лидер из этого списка — Уральский племцентр — занимается скорее экспортом технологий в животноводстве, нежели конкретной продукции. Поэтому интерес, в частности, Китая к этому предприятию вполне объясним. Единственным предприятием из этого списка, которое занимается сельскохозяйственным производством, остается ОАО «Птицефабрика «Свердловская». В его пользу сыграло то, что, по данным Центра стратегических разработок, яйцо оказалось одним из немногих конкурентоспособных товаров, поставляемых Россией на экспорт.Таким образом, возникает вопрос, как именно планируется вовлекать в экспорт продуктов питания из региона средний и малый бизнес.Относительно развития партнерских отношений с другими странами по экспортной продукции видно, что заслуга непосредственно свердловских предприятий в этом невелика. Тот же ОАО «Жировой комбинат» входи в ГК «Русагро», а «Конфи» — в кондитерское объединение «Славянка». Именно крупные компании и договариваются с импортерами о налаживании каналов сбыта продукции.«На экспорт, как правило, и должны работать крупные компании. У малых в первую очередь с логистикой проблемы. У них затраты на производимую продукцию будут сопоставимы с общей выручкой. Им проще продавать это где-то рядом», — отметил независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.Еще одним интересным моментом в этой статистике являются цифры. В данных МинАПК региона показатели приводятся в процентном соотношении, без натурального выражения, что ставит под сомнение реалистичность всех планов до 2020 года.«Очень часто в тех цифрах, которые планируются, надо понимать, в какой базе они считаются. У меня был случай, когда в одной отчетности по росту показателей было насчитано 50%, а в абсолюте оказалось, что значение поменялось с одного на два. Если база была изначально низкой, то нарастить на 27% в целом возможно. Область не сельскохозяйственная, основной продукт создается не в производстве сельхозсырья, а в его переработке. Соответственно, запуск еще одной линии переработки на крупном предприятии уже повлияет на цифры», — отметил Г. Вахитов.Как следует из планов областного МинАПК, экспорт уральской продукции планируется наращивать за счет расширения стран-партнеров и свердловских предприятий. Однако, как следует из недавнего исследования Центра стратегических разработок, российские производители в целом не могут отличиться от зарубежных коллег широкой разновидностью конкурентоспособной продукцией. В основном это ягоды и картофель, а по корнеплодам на Среднем Урале при любой погоде профицит. По остальным категориям продуктов питания свердловским предприятиям придется искать страны, где собственное производство на порядок хуже и не может составить конкуренцию уральским.