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Экипаж МКС приготовил на борту пиццу

Экипаж Международной космической станции (МКС) совместными усилиями приготовил пиццу на борту, сообщает ТАСС.



Процессом руководил итальянский астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Паоло Несполи.



«Когда тебе действительно хочется пиццы, достаточно лишь случайно упомянуть об этом в разговоре с руководителем программы МКС (Кирком Шайрмэном) во время прямой линии, — написал сам Несполи. — Кирк, спасибо за неожиданный вкусный сюрприз».



Как отметил астронавт, приготовление одного из самых, пожалуй, известных блюд итальянской кухни на орбите Земли изначально не входило в его планы. Все необходимые ингредиенты находились на борту транспортного грузового корабля Cygnus, успешно пристыковавшегося к борту МКС 14 ноября.



«Несполи приготовил пиццу с артишоками, а мы — более классические варианты: пепперони, сыр и чесночная паста», — рассказал российских космонавт Сергей Рязанский. Видеозапись, на которой видно, как все шесть членов экипажа увлеченно готовят, а затем поедают приготовленную пиццу и перекидывают ее друг другу, пользуясь условиями невесомости, уже стала популярной в интернете.



Сейчас на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндольф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт EKA Паоло Несполи.

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