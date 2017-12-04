Дайджест
Медведев оценил последствия от провала запуска ракеты «Союз»
4 декабрь 2017 (17:22)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «репутационной проблемой» последствия неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б», сообщает РИА Новости.
«Здесь даже дело не в финансах, это просто репутационные проблемы для космической отрасли», — сказал глава Правительства.
Он отметил, что причиненный ущерб нельзя будет покрыть страховыми выплатами.
«К сожалению, там все закончилось плохо. Помимо того расследование, которое проводится по линии Роскосмоса, хочу отметить, что само по себе это прискорбное событие. Никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем», — добавил Медведев.
Ранее источник назвал причину схода с орбиты разгонного блока «Фрегат».
«Здесь даже дело не в финансах, это просто репутационные проблемы для космической отрасли», — сказал глава Правительства.
Он отметил, что причиненный ущерб нельзя будет покрыть страховыми выплатами.
«К сожалению, там все закончилось плохо. Помимо того расследование, которое проводится по линии Роскосмоса, хочу отметить, что само по себе это прискорбное событие. Никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем», — добавил Медведев.
Ранее источник назвал причину схода с орбиты разгонного блока «Фрегат».
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