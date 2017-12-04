Новости дня
На Южном Урале муниципалитеты получили в собственность более 147 тыс. беcхозных участков
4 декабрь 2017 (17:15)
УрБК, Челябинск, 04.12.2017. В Челябинской области более 147 тыс. земельных участков перешли в собственность государства из-за отсутствия сведений о правообладателях, сообщает пресс-служба филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области.
«В настоящее время с кадастрового учета сняты более 147 тыс. земельных участков, это составляет 47,2% от общего количества земельных участков, в отношении которых направлялись запросы. Они перешли в распоряжение тех органов местного самоуправления, на территории которых располагаются. В настоящее время мероприятия по снятию ранее учтенных земельных участков Кадастровой палатой завершены», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Снимать земельные участки с кадастрового учета профильные органы стали в сентябре 2017 года. Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата совместно с органами местного самоуправления проверяли наличие правоустанавливающих документов на такие участки. Так, в мае текущего года Кадастровая палата направила запросы в администрации населенных пунктов Челябинской области в отношении 312 тыс. земельных участков. Власти муниципалитетов в течение трех месяцев анализировали данные, имеющиеся в их распоряжении. При отсутствии правоустанавливающих документов и оснований для разграничения права собственности данным земельным участкам присваивали статус «архивный».
«Причина отсутствия регистрации в большинстве случаев была одна — жители приобретали или получали в собственность участки, но не регистрировали свои права на них. В то время как по закону ответственность за своевременную подачу документов для регистрации лежит именно на владельцах», — объясняют в филиале Росреестра.
Чтобы узнать, какие участки сняты с учета, надо подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Запрос можно направить в электронном виде, используя сервисы официального сайта Росреестра, либо обратиться в МФЦ. Данная информация предоставляется по запросам любых лиц. Если участок оказался снят с кадастрового учета, но собственник имеет на руках все подтверждающие документы, он может заново обратиться за внесением земельного участка как ранее учтенного.
«В настоящее время с кадастрового учета сняты более 147 тыс. земельных участков, это составляет 47,2% от общего количества земельных участков, в отношении которых направлялись запросы. Они перешли в распоряжение тех органов местного самоуправления, на территории которых располагаются. В настоящее время мероприятия по снятию ранее учтенных земельных участков Кадастровой палатой завершены», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Снимать земельные участки с кадастрового учета профильные органы стали в сентябре 2017 года. Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата совместно с органами местного самоуправления проверяли наличие правоустанавливающих документов на такие участки. Так, в мае текущего года Кадастровая палата направила запросы в администрации населенных пунктов Челябинской области в отношении 312 тыс. земельных участков. Власти муниципалитетов в течение трех месяцев анализировали данные, имеющиеся в их распоряжении. При отсутствии правоустанавливающих документов и оснований для разграничения права собственности данным земельным участкам присваивали статус «архивный».
«Причина отсутствия регистрации в большинстве случаев была одна — жители приобретали или получали в собственность участки, но не регистрировали свои права на них. В то время как по закону ответственность за своевременную подачу документов для регистрации лежит именно на владельцах», — объясняют в филиале Росреестра.
Чтобы узнать, какие участки сняты с учета, надо подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Запрос можно направить в электронном виде, используя сервисы официального сайта Росреестра, либо обратиться в МФЦ. Данная информация предоставляется по запросам любых лиц. Если участок оказался снят с кадастрового учета, но собственник имеет на руках все подтверждающие документы, он может заново обратиться за внесением земельного участка как ранее учтенного.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области за месяц на государственный кадастровый учет поставлено более 14 тыс. объектов капстроительства
- За август Кадастровая палата выдала паспорта и выписки почти на 22 тысячи участков в Свердловской области
- В июле более 4 тысяч земельных участков на территории Свердловской области были поставлены на кадастровый учет
- Свердловской кадастровой палатой в мае выдано 14 тысяч кадастровых паспортов на объекты капстроительства
- В апреле Кадастровой палатой Свердловской области выдано более 16 тысяч паспортов на объекты капстроительства
Loading...