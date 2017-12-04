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В России 9% экономически активного населения потенциально невыездные из-за долгов

УрБК, Москва, 04.12.2017. В России 8-9% экономически активного населения потенциально может получить временное ограничение на выезд за границу из-за накопленных долговых обязательств, подсчитали аналитики компании «Домашние деньги».



Согласно российскому законодательству, суд может наложить подобное ограничение на граждан, которые имеют задолженность более 30 тыс. руб. по банковским кредитам, займам МФО, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам.



«Обращение в суд для кредитора является последней мерой воздействия на должника, и применяется она в том случае, если остальные методы взыскания оказались неэффективными. На сегодня в России чуть более 9 млн заемщиков (банки и МФО), имеющих просроченную задолженность более 90 дней. Из них у 75% долг превышает установленные законом 30 тыс. руб., то есть в зоне риска находятся 6,8 млн человек или около 8-9% от экономически активного населения», — сообщают в пресс-службе компании.



При этом, по данным аналитиков «Домашние деньги», из 2,7 млн должников, по которым уже вынесены постановления о временном ограничении на выезд за границу, на банковские долги приходится около 40%, на МФО — не более 1%. Согласно данным компании, из потенциально невыездных на долю должников МФО приходится не более 3%.

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