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«МегаФон» отмечает рост мобильных продаж в смартфонах уральцев
4 декабрь 2017 (14:15)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Сегодня две трети пользователей мобильного интернета ищут информацию о товарах с помощью смартфона. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи «МегаФон».
С помощью смартфонов уральцы чаще всего покупают одежду, обувь и бытовую технику. Интернет-магазины косметики пользуются особым спросом в Тюмени и Кургане, мебели — в Екатеринбурге и Сыктывкаре, товаров для спорта — в Челябинске и Ижевске, для рыбалки — в Сургуте. Кроме того, онлайн-спрос на детские принадлежности наиболее высок в Перми, на автомобили и запчасти — в Кирове.
«Сегодня доля мобильных покупок составляет 20% и продолжает расти. Со смартфоном и быстрым интернетом можно купить необходимые товары в любом месте. Чаще других для этой цели смартфон используют жители Свердловской, Челябинской, Кировской областей и Югры», — рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Также в компании отмечают, что мужчины почти не отстают от женщин по интересу к онлайн-магазинам и составляют 47% посетителей виртуальных витрин. В топе предпочтений у них автозапчасти, тогда как у женщин — продукция аптек.
Чаще всего за покупками уральцы ходят в иностранные магазины, на которые ежедневно приходится свыше 300 тыс. посещений с мобильных устройств. При этом приоритетное время для мобильных покупок — будни с 20.00 до 21.00.
С помощью смартфонов уральцы чаще всего покупают одежду, обувь и бытовую технику. Интернет-магазины косметики пользуются особым спросом в Тюмени и Кургане, мебели — в Екатеринбурге и Сыктывкаре, товаров для спорта — в Челябинске и Ижевске, для рыбалки — в Сургуте. Кроме того, онлайн-спрос на детские принадлежности наиболее высок в Перми, на автомобили и запчасти — в Кирове.
«Сегодня доля мобильных покупок составляет 20% и продолжает расти. Со смартфоном и быстрым интернетом можно купить необходимые товары в любом месте. Чаще других для этой цели смартфон используют жители Свердловской, Челябинской, Кировской областей и Югры», — рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Также в компании отмечают, что мужчины почти не отстают от женщин по интересу к онлайн-магазинам и составляют 47% посетителей виртуальных витрин. В топе предпочтений у них автозапчасти, тогда как у женщин — продукция аптек.
Чаще всего за покупками уральцы ходят в иностранные магазины, на которые ежедневно приходится свыше 300 тыс. посещений с мобильных устройств. При этом приоритетное время для мобильных покупок — будни с 20.00 до 21.00.
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