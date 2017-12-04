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Официальный курс долл. США вырос на 47 коп., евро ― на 16 коп.

УрБК, Москва, 04.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 декабря 2017 года. Курс долл. США вырос на 47 коп., до 58,99 руб., евро вырос на 16 коп., до 69,91 руб.

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