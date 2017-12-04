РМК провела в Коркино ярмарку вакансий

В г. Коркино Челябинской области 2 декабря 2017 года состоялась ярмарка вакансий предприятий Русской медной компании и подрядных организаций. Работодатели представили жителям города и прилегающих территорий в общей сложности более 1,7 тыс. вакантных мест для представителей рабочих профессий, инженерно-технических работников, экономистов, менеджеров и других. Во время мероприятия жители Коркинского района смогли пообщаться со специалистами по персоналу предприятий и узнать об условиях труда.Возможности трудоустройства жителям города и близлежащих поселений района в городском Дворце культуры «Горняк» представили восемь работодателей, в том числе Томинский горно-обогатительный комбинат, который в Сосновском районе Челябинской области строит РМК, и предприятие «Промрекультивация».По подсчетам организаторов, ярмарку посетили порядка 5 тыс. человек. Люди приходили семьями, с детьми, со знакомыми. В течение мероприятия в зрительном зале для гостей было устроено представление с участием творческих коллективов ДК «Горняк». В общей сложности за пять часов ярмарки анкеты на соискание работы подало около 4 тыс. коркинцев. Многие подавали по несколько анкет в разные предприятия. Некоторым из кандидатов сразу же были вручены направления для дальнейшего трудоустройства.Как сообщила руководитель Центра занятости населения Коркино Светлана Валахова, ранее аналогичные мероприятия в районе не проводились — это первое событие такого масштаба.«На сегодняшний день трудоспособное население Коркинского района насчитывает 26 тыс. человек, при этом на предприятиях и в организациях Коркино официально трудоустроено около 8 тыс. граждан. Порядка 5-6 тыс. человек ежедневно отправляются на работу в соседние муниципальные образования, в том числе в Челябинск. Конечно, большинство из них хотело бы иметь работу с конкурентоспособной зарплатой в Коркино. У нас в базе на сегодня порядка 800 вакансий, из них около 250 открыто в нашем районе. Все они с достаточно низким уровнем оплаты», — признает Светлана Валахова.Те, кто по каким-либо причинам не смог быть на ярмарке 2 декабря, могут в течение ближайшей недели обратиться в Центр занятости Коркино и также заполнить анкеты на понравившиеся должности.«Ярмарка вакансий — значимое событие для района и всех его жителей. На протяжении долгого времени к нам обращалось большое количество граждан, они интересовались, будет ли построен Томинский ГОК, будет ли предприятие заниматься ликвидацией Коркинского угольного разреза, будет ли развитие в районе или лучше уезжать. Благодарим компанию за то, что нас услышали и готовы рассматривать кандидатов из Коркино», — отметила председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова отметила, что конкурс на вакантные места обещает быть высоким, поскольку количество желающих трудоустроиться ощутимо превышает число свободных вакансий на данный момент.«Главное — мы положили начало. По статистике одно рабочее место в горнодобывающей отрасли создает до семи рабочих мест в предприятиях смежных направлений и сфере услуг. Уверены, успешный труд кандидатов, которые по итогам сегодняшней ярмарки получат работу, будет способствовать развитию Коркино и всего района», — заключила она.«Ярмарка — подтверждение того, что на территорию района приходит новый инвестор. Добыча угля на Коркинском разрезе прекращена. Дальше у нас будет развиваться современное социально ответственное предприятие, которое предлагает конкурентоспособную зарплату и высокий уровень гарантий. Еще до начала работы Русская медная компания инициировала ряд значимых для нас проектов: завершается ремонт детского сада № 32, анонсировано строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Это свидетельствует о серьезности и долгосрочности намерений наших партнеров», — прокомментировал глава администрации Коркинского муниципального района Евгений Валахов.Отметим, что организаторами ярмарки вакансий выступили Центр занятости населения г. Коркино, администрация города и Русская медная компания. Мероприятие показало, насколько востребованными являются рабочие места на предприятиях РМК среди жителей данной территории. Хотя пока число соискателей превышает количество вакансий, развитие производства и смежных направлений в перспективе даст возможность трудоустройства большинству желающих коркинцев.