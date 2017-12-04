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Защита попросила оправдать экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева
4 декабрь 2017 (16:23)
УрБК, Москва, 04.12.2017. Защита бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева попросила суд полностью оправдать экс-министра, сообщает «Прайм».
По словам адвоката Тимофея Гриднева, А. Улюкаев не мог требовать взятки за одобрение сделки «Роснефти» по приватизации «Башнефти», поскольку не обладал такими полномочиями.
Ранее гособвинение в ходе судебных прений потребовало приговорить экс-министра к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Напомним, Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. По данным следствия, экс-министр получил взятку в размере 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти». Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей нефтяной компании.
А. Улюкаеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере». 15 ноября 2016 года президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.
По словам адвоката Тимофея Гриднева, А. Улюкаев не мог требовать взятки за одобрение сделки «Роснефти» по приватизации «Башнефти», поскольку не обладал такими полномочиями.
Ранее гособвинение в ходе судебных прений потребовало приговорить экс-министра к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Напомним, Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. По данным следствия, экс-министр получил взятку в размере 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти». Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей нефтяной компании.
А. Улюкаеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере». 15 ноября 2016 года президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.
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