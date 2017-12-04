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В Екатеринбурге топ-менеджеров «дочки» РЖД осудили за коммерческий подкуп в 4,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе двух заместителей начальника Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК», входит в ОАО «РЖД») и начальника пассажирского вагонного депо Свердловск.



Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, указанные граждане получили 4,3 млн руб. от представителя ООО «Биотехтранс» за фиктивную приемку работ по модернизации котлов отопления пассажирских вагонов по договору подряда. Фактически выполнение работ обвиняемые организовали силами и средствами ФПК.



В отношении граждан возбудили уголовное дело по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Суд приговорил их к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 2 года и 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев.



«Кроме того, в качестве дополнительного наказания им назначен штраф в виде однократной суммы коммерческого подкупа в размере 4,3 млн руб. каждому», — добавили в пресс-службе.

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