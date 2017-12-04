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РСА: Мошенники научились подделывать новые бланки полисов ОСАГО с улучшенной защитой

УрБК, Москва, 04.12.2017. Спустя год после замены бланков полисов ОСАГО на более защищенные мошенники научились их подделывать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.



Напомним, бланки полисов ОСАГО были заменены на новые с 1 октября 2016 года — цвет их был изменен с зеленого на розовый, обновлены водяные знаки и улучшена система защиты.



«Через год эти секреты были раскрыты, и сегодня достаточно большое количество поддельных бланков полисов на территории РФ уже лучшего качества, сделаны на бумаге с водяными знаками, и визуально отличить поддельный бланк полиса от настоящего невозможно», — сказал С. Ефремов на межведомственном совещании по страховому мошенничеству в Новосибирске.



По его словам, подделки активно изготавливаются в Китае и оттуда поступают на территорию Дальнего Востока и Сибири. Ранее в РСА считали, что подделывать обновленные бланки мошенники смогут не раньше чем через три года.



С. Ефремов также сообщил, что в 2017 году РСА выявил 727 интернет-ресурсов, с помощью которых распространяются поддельные полисы ОСАГО. Это 257 сайтов, 129 групп и аккаунтов в соцсетях, 341 публикация на форумах и досках объявлений, из них на 190 ресурсах предлагались поддельные электронные полисы.



Согласно данным организации, по заявлениям страховщиков была заблокирована или удалена информация в 547 ресурсах (165 из них предлагали поддельные е-полисы), при этом число подделок активно растет в регионах с высокой убыточностью ОСАГО.

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