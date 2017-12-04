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Правительство Свердловской области оформляет собственность на пожарное депо в селе Серебрянка

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Свердловская область примет на баланс нежилое здание пожарного депо в селе Серебрянка. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) уже подготовило проект соответствующего распоряжения регионального правительства.



Документ подготовлен на основании обращений ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства», министерства общественной безопасности региона и государственного казенного пожарно-технического учреждения «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20». Последнее ведомство получит право оперативного управления имуществом. По данным МУГИСО, здание рассчитано на два автомобиля.

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