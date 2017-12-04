Новости дня
Правительство Свердловской области оформляет собственность на пожарное депо в селе Серебрянка
4 декабрь 2017 (15:33)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Свердловская область примет на баланс нежилое здание пожарного депо в селе Серебрянка. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) уже подготовило проект соответствующего распоряжения регионального правительства.
Документ подготовлен на основании обращений ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства», министерства общественной безопасности региона и государственного казенного пожарно-технического учреждения «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20». Последнее ведомство получит право оперативного управления имуществом. По данным МУГИСО, здание рассчитано на два автомобиля.
Документ подготовлен на основании обращений ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства», министерства общественной безопасности региона и государственного казенного пожарно-технического учреждения «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20». Последнее ведомство получит право оперативного управления имуществом. По данным МУГИСО, здание рассчитано на два автомобиля.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области ЖСК «Первый» вводит потенциальных участников в заблуждение
- МУГИСО передаст полиции Екатеринбурга имущество стоимостью более 7,5 млн рублей
- Начальник отдела МУГИСО оштрафован за нарушение порядка предоставления госуслуг
- В ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» сменился совет директоров
- Правительство Свердловской области: система управления государственной собственностью региона будет реформирована
Loading...