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Гособвинение запросило для экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева 10 лет лишения свободы

УрБК, Москва, 04.12.2017. Гособвинение во время судебных прений попросило приговорить бывшего главу Минэкономразвития РФ к 10 года лишения свободы в колонии строго режима, сообщает «Прайм».



Кроме того, прокурор дополнительно потребовал наложить на бывшего чиновника штраф на сумму 500 млн руб.



Напомним, Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. По данным следствия, экс-министр получил взятку в размере 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти». Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей нефтяной компании.



А. Улюкаеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере». 15 ноября 2016 года президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.

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