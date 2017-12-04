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Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 1 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ПАО «ЭнергосбыТ Плюс», сумма исковых требований составляет 11 млн 386 тыс. руб.



Напомним, Верхнетуринский машиностроительный завод ведет свою историю с 1737 года, является градообразующим предприятием. Основным видом деятельности является производство оружия и боеприпасов.

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