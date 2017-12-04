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Посол Франции в РФ приедет в Екатеринбург на игру французской сборной на ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн планирует посетить игру французской сборной в матче группового этапа Чемпиона мира по футболу, которая пройдет в Екатеринбурге 21 июня 2018 года. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



«У вас замечательный стадион. Я обязательно приеду 21 июня на матч, в котором будет играть команда Франции. Я уже занесла это событие в свой график и заранее рада, что смогу вновь вернуться в Екатеринбург и еще лучше познакомиться с городом», — сказала она на встрече губернатором Евгением Куйвашевым.



Сильви Берманн прибыла в Екатеринбург 2 декабря во главе представительной делегации предприятий Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Официальный визит дипломата на Средний Урал приурочен к празднованию 15-летия «Альянс-Франсез Екатеринбург» — общественной культурно-просветительской организации, миссия которой — распространение французского языка и литературы в мире.



На встрече стороны обсудили потенциал сотрудничества в экономической, гуманитарной, социальной сферах. Среди наиболее перспективных направлений партнерства были названы высокотехнологические отрасли. Посол подчеркнула значительный интерес французских компаний к работе в Свердловской области. По ее словам, товарооборот между регионом и страной может быть увеличен в два раза.



По итогам 2016 года объем товарооборота составил порядка 215 млн долл. США.

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