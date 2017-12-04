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Екатеринбург вошел в топ-5 самых недорогих для проживания туристов городов России к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Екатеринбург вошел в пятерку самых недорогих с точки зрения проживания туристов городов, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает российский сервис аренды жилья Tvil.ru со ссылкой на данные собственного исследования.



Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году.



Дешевле всего проживание туристам обойдется в Саранске (в среднем 1 тыс. 540 руб. в сутки), Волгограде (1 тыс. 718 руб.) и Ростове-на-Дону (1 тыс. 954 руб.). Екатеринбург занимает четвертое место: в уральской столице снять жилье на сутки в среднем стоит 2 тыс. 396 руб.



Дороже всего аренда обходится в Нижнем Новгороде (3 тыс. 711 руб. в сутки), Москве (3 тыс. 459 руб.) и Калининграде (2 тыс. 927 руб.). Сочи и Санкт-Петербург — в середине рейтинга, что объясняется большим количеством предложений аренды жилья несмотря на высокий спрос на нее.



В то же время, по данным Tvil.ru, владельцы жилья и отельеры ожидают 50-100% рост стоимости в дни матчей Чемпионата мира, а самыми дешевыми для проживания станут хостелы и квартиры стоимостью от 1 до 2 тыс. руб. на человека в сутки.

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