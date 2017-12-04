Дайджест

Единственный российский тренер в английском футболе потерял работу

Бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий покинул пост тренера английского клуба Чемпионшипа «Халл Сити», сообщает «Лента.ру».



Договор между клубом и отечественным специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе со Слуцким «Халл» покинет стратегический директор Олег Яровинский, пришедший в команду в октябре.



Отмечается, что руководство «Халл Сити» занимается поиском нового тренера.



23 ноября болельщики клуба выступили за немедленную отставку Слуцкого. Сам специалист заявлял, что готов к увольнению.



Слуцкий возглавил клуб летом 2017 года. Под его руководством «тигры» провели 20 матчей в рамках Чемпионшипа, в которых одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз проиграли. С 19 очками «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице. Перед российским специалистом ставилась задача выйти в Премьер-лигу, откуда клуб вылетел в прошлом сезоне.



До перехода в «Халл» Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: