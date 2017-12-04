Дайджест
Единственный российский тренер в английском футболе потерял работу
4 декабрь 2017 (13:51)
Бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий покинул пост тренера английского клуба Чемпионшипа «Халл Сити», сообщает «Лента.ру».
Договор между клубом и отечественным специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе со Слуцким «Халл» покинет стратегический директор Олег Яровинский, пришедший в команду в октябре.
Отмечается, что руководство «Халл Сити» занимается поиском нового тренера.
23 ноября болельщики клуба выступили за немедленную отставку Слуцкого. Сам специалист заявлял, что готов к увольнению.
Слуцкий возглавил клуб летом 2017 года. Под его руководством «тигры» провели 20 матчей в рамках Чемпионшипа, в которых одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз проиграли. С 19 очками «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице. Перед российским специалистом ставилась задача выйти в Премьер-лигу, откуда клуб вылетел в прошлом сезоне.
До перехода в «Халл» Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.
Договор между клубом и отечественным специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе со Слуцким «Халл» покинет стратегический директор Олег Яровинский, пришедший в команду в октябре.
Отмечается, что руководство «Халл Сити» занимается поиском нового тренера.
23 ноября болельщики клуба выступили за немедленную отставку Слуцкого. Сам специалист заявлял, что готов к увольнению.
Слуцкий возглавил клуб летом 2017 года. Под его руководством «тигры» провели 20 матчей в рамках Чемпионшипа, в которых одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз проиграли. С 19 очками «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице. Перед российским специалистом ставилась задача выйти в Премьер-лигу, откуда клуб вылетел в прошлом сезоне.
До перехода в «Халл» Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.
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