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У границ КНДР начались учения военных США и Южной Кореи

Военнослужащие США и Южной Кореи приступили к самым масштабным учениям возле границ КНДР, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на агентство Yonhap.



В маневрах ВВС Vigilant Ace 18 задействовано более 230 боевых самолетов и около 12 000 человек. Участие в пятидневных учениях примут, в частности, по шесть самолетов F-22 Raptors и F-35, что также случается впервые. Помимо этого в учениях примут участие два бомбардировщика B-1B Lancer, способные нести в том числе и ядерные вооружения, а также шесть EA-18G Growler и десятки истребителей F-15C и F-16.



Целью традиционных учений заявлена «отработка взаимодействия ВВС Южной Кореи и США в любую погоду, днем и ночью», отмечает минобороны Южной Кореи. Союзники намерены отработать различные сценарии военного времени, в том числе симулированные точные удары по макетным ядерным и ракетным объектам Северной Кореи.

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