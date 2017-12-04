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ВАДА поддержала выводы Григория Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство не нашло оснований для того, чтобы не доверять выводам экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает «Интерфакс».



«Мы завершили расследование и можем подтвердить подлинность баз данных», — рассказал главный следователь ВАДА Гюнтер Юнгер. «Похоже, ее содержимое подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 годы — в России принимались меры для защиты спортсменов, якобы принимавших допинг».



Ранее Следственный комитет России заявил, что Родченков сам снабжал спортсменов запрещенными препаратами, не сообщая им об этом, а также об уязвимости базы московской антидопинговой лаборатории и противозаконном использовании удаленного доступа к ней. По версии СК, об уязвимости базы было известно представителям ВАДА.



Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства, которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате российская сборная оказалась под угрозой отстранения от Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Ее судьба определится в ближайший вторник. Среди возможных вариантов исхода есть отстранение команды в полном составе и разрешение для «чистых» спортсменов выступать под нейтральным флагом.

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