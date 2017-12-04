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В Керченском проливе закончено возведение всех опор моста

Мостостроители завершили установку всех 288 опор автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает «Интерфакс».



На следующем этапе будет завершена сборки пролетов под автодорогу, после чего все участки моста соединят нитью металлоконструкций.



Ранее строители моста рассказали об отношении к реакции властей Украины на строительство.

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