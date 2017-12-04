Дайджест
Телеведущий Соловьев выразил готовность отправить своих детей в Сирию
4 декабрь 2017 (13:50)
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи «Вечер» заявил, что готов отправить своих детей с автоматами в Сирию, сообщает «Лента.ру».
Во время программы между ведущим и гостем ток-шоу, американским политологом Ариэлем Коэном завязался спор. Соловьев заявил, что считает ошибкой вывод советских войск из Афганистана. «Ты б своего сына туда послал еще», — усомнился Коэн.
«Я бы послал туда своего сына и я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы я в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил», — сказал Соловьев.
«С камерой?» — поинтересовался Коэн. «Нет, без камер. С автоматом», — заключил ведущий.
У Соловьева восемь детей, четверо из них — мальчики. Как отмечают пользователи сети, некоторые из них учатся за рубежом.
Во время программы между ведущим и гостем ток-шоу, американским политологом Ариэлем Коэном завязался спор. Соловьев заявил, что считает ошибкой вывод советских войск из Афганистана. «Ты б своего сына туда послал еще», — усомнился Коэн.
«Я бы послал туда своего сына и я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы я в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил», — сказал Соловьев.
«С камерой?» — поинтересовался Коэн. «Нет, без камер. С автоматом», — заключил ведущий.
У Соловьева восемь детей, четверо из них — мальчики. Как отмечают пользователи сети, некоторые из них учатся за рубежом.
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