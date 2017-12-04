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Полиция ликвидировала одного из крупнейших нелегальных операторов сотовой связи в России

УрБК, Москва, 04.12.2017. Полиция пресекла работу одного из крупнейших нелегальных операторов сотовой связи, действовавшего в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте МВД России.



По данным ведомства, нелегальный оператор предоставлял услуги междугородной и международной связи без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право оказания данных услуг.



На протяжении нескольких лет оператор незаконно работал на территории Московского региона, Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского края. В МВД России уточнили, что предоставляемыми услугами пользовались в том числе злоумышленники, причастные к ложным сообщениям о минировании.



Во время обысков у нелегальной компании полиция изъяла 41 сотовый шлюз, более 2 тыс. sim-карт, компьютерную технику и электронные носители информации. Подозреваемые в организации незаконного бизнеса задержаны и дают признательные показания.

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