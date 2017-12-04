Новости дня

УБРиР открыл кредитную линию компании «Невский мазут» на 350 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Санкт-Петербургский филиал Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и ООО «Невский мазут» подписали кредитный договор на сумму 350 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба финансовой организации, кредитная линия открыта на два года. Заемные средства будут направлены на предэкспортное финансирование сделок.



По словам руководителя филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александра Казанского, «Невский мазут» является одной из крупнейших компаний Санкт-Петербурга в сфере поставок топлива.



«Поставка нефтепродуктов, в том числе мазута, составляет большую долю в общем объеме российского экспорта. Компании-экспортеры — это крупные налогоплательщики, поэтому от их эффективной деятельности во многом зависит наполняемость бюджета России», — отметил Александр Казанский.



ООО «Невский мазут» занимается бункеровкой, поставкой дизельного топлива, экспортом и перевалкой нефтепродуктов, хранением бензинов и ДТ, и перевозкой нефтепродуктов. С 2001 года основным направлением работы компании была поставка судового топлива на экспорт, в 2002 году предприятие начинает поставки бункерного топлива. В 2003 году компания расширила сферу деятельности, начав собственные бункерные операции в порту Санкт-Петербурга, и успешно заняла нишу поставщика качественного топлива во втором по величине порту России. В своей работе «Невский мазут» делает ставку на современные методы хозяйствования и эффективные технологии обработки топлива, а также на жесткое соблюдение экологических норм.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: