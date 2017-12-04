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Россельхознадзор пресек попытку незаконного вывоза 9,5 тонн творога из Свердловской области в Казахстан

УрБК, Челябинск, 04.12.2017. В начале декабря граждане Казахстана пытались незаконно вывезти 9,5 т творога и сметаны из Березовского в Астану, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



«Творог и сметана в количестве 9 тыс. 500 кг вывозились из г. Березовский Свердловской области и направлялись в г. Астана Республика Казахстан и не сопровождались ветеринарным сертификатом ЕврАзЭС формы № 4, подтверждающим благополучие продукции в ветеринарно-санитарном отношении», — сообщают в ведомстве.



Кроме того, с 1 по 3 декабря 2017 года сотрудники надзорного органа пресекли незаконный вывоз с территории Челябинской области 150 кг мясных полуфабрикатов и почти 2,2 тыс. кг меда, а также вывоз 207 кг колбасных изделий. Во всех случаях у продукции не было ветеринарных сертификатов.



«На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами Управления Россельхознадзора по Челябинской области движение грузов без документов было запрещено и принято решение о возврате машин в места отправления для оформления документов. С перевозчиками проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения по территории Таможенного союза подконтрольных госветнадзору грузов», — комментируют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



Правонарушители-перевозчики, граждане Казахстана, оштрафованы по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного пользования». Сумму штрафа в надзорном органе не уточняют.

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