Кризис
В Свердловской области численность работников машиностроительной отрасли сократилась на 3,1%
4 декабрь 2017 (12:02)
За девять месяцев 2017 года средняя численность работающих на предприятиях машиностроения в Свердловской области составила 14 тыс. 355 человек. Это на 3,1% меньше, чем годом ранее, следует из данных НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области».
Объем отгруженной продукции за год вырос на 10,5%, до 36 млрд 0,38 млн руб. Таким образом, выработка на одного человека выросла на 14%, до 2,5 млн руб./чел. При этом средняя зарплата работников отрасли машиностроения сократилась на 0,1% в годовом выражении, до 36 тыс. 936 руб.
Объем отгруженной продукции за год вырос на 10,5%, до 36 млрд 0,38 млн руб. Таким образом, выработка на одного человека выросла на 14%, до 2,5 млн руб./чел. При этом средняя зарплата работников отрасли машиностроения сократилась на 0,1% в годовом выражении, до 36 тыс. 936 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области численность работников машиностроительной отрасли сократилась на 3,1%
- В июле средняя зарплата в Свердловской области составила 33 тыс. рублей
- В Екатеринбурге за месяц средняя стоимость проезда в такси сократилась на 11%
- В 2013 году число работников машиностроительных предприятий в Свердловской области сократилось до 30,17 тыс. человек
- С начала года в основной капитал машиностроительных предприятий Свердловской области инвестировано более 1 млрд рублей
Loading...