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Авиакомпании могут обязать возвращать деньги за билеты пассажирам задержанных рейсов прямо в аэропорту
4 декабрь 2017 (12:01)
УрБК, Москва, 04.12.2017. В Госдуме подготовлен законопроект, согласно которому авиаперевозчиков могут обязать возвращать деньги за билеты на задержанные рейсы прямо в аэропорту. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам одного из авторов законопроекта, первого зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, в основном проблемы с задержками рейсов возникают у авиакомпаний из-за недостатка воздушных судов.
«Самолетов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120 процентов. Как только с одним из лайнеров происходит какая-то проблема, заменить его уже нечем, все графики вылетов нарушаются, и люди вынуждены сидеть по пять-шесть часов в аэропорту», — пояснил он.
По словам И. Ананских, недобросовестные перевозчики пользуются тем, что пассажирам сегодня некуда деваться: зачастую у них нет свободных средств, чтобы оперативно воспользоваться услугами другой авиакомпании, а ждать возврата денег за сданный билет приходится очень долго.
«Предлагаю: в случае, если по вине авиакомпании рейс по прошествии трех часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки. Пассажир может, не теряя более времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров», — сказал депутат.
Отметим, что авиакомпании, выполняющие международные рейсы, сегодня дисциплинируют высокие штрафы, а после подписания Россией Монреальской конвенции денежная компенсация пассажиру за задержку вылета выросла до 336 тыс. руб. Между тем на внутренних маршрутах остались старые правила — 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.
По словам одного из авторов законопроекта, первого зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, в основном проблемы с задержками рейсов возникают у авиакомпаний из-за недостатка воздушных судов.
«Самолетов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120 процентов. Как только с одним из лайнеров происходит какая-то проблема, заменить его уже нечем, все графики вылетов нарушаются, и люди вынуждены сидеть по пять-шесть часов в аэропорту», — пояснил он.
По словам И. Ананских, недобросовестные перевозчики пользуются тем, что пассажирам сегодня некуда деваться: зачастую у них нет свободных средств, чтобы оперативно воспользоваться услугами другой авиакомпании, а ждать возврата денег за сданный билет приходится очень долго.
«Предлагаю: в случае, если по вине авиакомпании рейс по прошествии трех часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки. Пассажир может, не теряя более времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров», — сказал депутат.
Отметим, что авиакомпании, выполняющие международные рейсы, сегодня дисциплинируют высокие штрафы, а после подписания Россией Монреальской конвенции денежная компенсация пассажиру за задержку вылета выросла до 336 тыс. руб. Между тем на внутренних маршрутах остались старые правила — 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.
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