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Свердловское УФССП проведет рейды по адресам должников в течение декабря 2017 года

4 декабрь 2017 (11:34)

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Судебные приставы проведут серию рейдов по адресам должников в течение декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.

Первая проверка пройдет 4 декабря 2017 года по взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате.

«В этот день судебные приставы по всей стране выйдут в рейды по адресам должников с целью проверки их имущественного положения и наложения ареста на имущество, будут проводиться проверки бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников, активизируется работа по розыску должников и их имущества», — говорится в сообщении.

11 декабря судебные приставы проведут рейды по адресам должников по взысканию фискальных платежей. На 18 декабря ведомство запланировало проверки задолженности в пользу организаций ТЭК. 25 декабря судебные приставы проверят исполнение документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.

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