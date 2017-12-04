Новости дня

МУГИСО объявило конкурс на замещение должности директора санатория «Обуховский»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) объявило конкурс на замещение должности директора областного ГУП «Санаторий «Обуховский». Об этом сообщается на сайте ведомства.



Заседание Межведомственной комиссии по эффективности управления госсобственностью Свердловской области по проведению конкурса пройдет 16 января 2018 года.



Прежний директор санатория Альберт Макарян скончался в начале октября 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: