Новости дня
МУГИСО объявило конкурс на замещение должности директора санатория «Обуховский»
4 декабрь 2017 (11:08)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) объявило конкурс на замещение должности директора областного ГУП «Санаторий «Обуховский». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Заседание Межведомственной комиссии по эффективности управления госсобственностью Свердловской области по проведению конкурса пройдет 16 января 2018 года.
Прежний директор санатория Альберт Макарян скончался в начале октября 2017 года.
Заседание Межведомственной комиссии по эффективности управления госсобственностью Свердловской области по проведению конкурса пройдет 16 января 2018 года.
Прежний директор санатория Альберт Макарян скончался в начале октября 2017 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- МУГИСО объявило конкурс на должность руководителя ГУП СО «Фармация»
- Конкурс на замещение вакантной должности директора ГУП «Телевизионная сеть» не состоялся
- МУГИСО проведет конкурс на замещение должности генерального директора ГУП СО «Газовые сети»
- Должность руководителя ОГУП «Санаторий «Обуховский» сохранил Альберт Макарян
- МУГИСО объявило конкурс на замещение вакантной должности директора ГУП «Санаторий «Обуховский»
Loading...